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Криминал

Лжебанкиры похитили более восьми миллионов рублей у брянцев за неделю

2026, 15 июня 13:33
Лжебанкиры похитили более восьми миллионов рублей у брянцев за неделю
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Лжебанкиры похитили более восьми миллионов рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе жертвами дистанционных мошенников стали 14 жителей Брянской области. Они лишились 16 684 000 рублей.

Половину сумму похитили лжебанкиры. Они представлялись сотрудниками банков и информировали своих жертв о якобы подозрительных действиях с их счетами и картами. Потерпевшие сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые жертвы сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт. Всего лжебанкиры похитили со счетов шести потерпевших 8 612 000 рублей.

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