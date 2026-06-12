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Двое детей пострадали при атаках ВСУ на Брянщину в минувший четверг

2026, 12 июня 09:27
Двое детей пострадали при атаках ВСУ на Брянщину в минувший четверг
Источник фото

Двое детей пострадали при атаках ВСУ на Брянщину в минувший четверг. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

11 июня Брянская область подверглась массированной атаке. Так, ВСУ нанесли удар по автозаправочным станциям в городе Стародубе. Осколками повреждены пять гражданских автомобилей. При нападении ранены семь человек, в том числе 16-летний мальчик.

В Климовском районе при атаке FPV-дрона травмы получил пятилетний ребёнок. Мальчик гулял во дворе дома. Пострадавшего госпитализировали.

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