Двое детей пострадали при атаках ВСУ на Брянщину в минувший четверг

2026, 12 июня 09:27

Двое детей пострадали при атаках ВСУ на Брянщину в минувший четверг. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

11 июня Брянская область подверглась массированной атаке. Так, ВСУ нанесли удар по автозаправочным станциям в городе Стародубе. Осколками повреждены пять гражданских автомобилей. При нападении ранены семь человек, в том числе 16-летний мальчик.

В Климовском районе при атаке FPV-дрона травмы получил пятилетний ребёнок. Мальчик гулял во дворе дома. Пострадавшего госпитализировали.