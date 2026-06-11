Перспективы развития дорожной сети Брянщины обсудил врио губернатора с руководителем Росавтодора

2026, 11 июня 13:01

Перспективы развития дорожной сети Брянщины обсудил врио губернатора с руководителем Росавтодора. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Москве встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Они обсудили перспективы развития федеральной и региональной дорожной сети региона в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В 2026 году основные работы в Брянской области проходят на федеральных автодорогах Р-120 Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь и М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной (подъезд к Брянску). Также идёт капремонт участка трассы Р-120 на обходе Брянска.

«Дорога будет расширена, что позволит вдвое повысить пропускную способность. Этот объект на особом контроле Росавтодора, обсудили конкретные сроки сдачи. На участке дороги от смоленской развязки до поворота на международный аэропорт «Брянск» уже в сентябре этого года будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия», – уточнил Егор Ковальчук.

Кроме того, в этом году обновят 20 километров магистралей, входящих в опорную сеть. В частности, в порядок приведут участки трасс Брянск – Дятьково – граница Калужской области, «Брянск – Новозыбков» – Погар, «Брянск – Смоленск» – Бежица.

«Брянская область демонстрирует хорошую работу дорожников по поддержанию опорной сети региона в нормативном состоянии. Протяженность опорной сети области, включая федеральные и региональные трассы, составляет 708,7 км, из них в нормативном состоянии находится 89,1%. Работа будет продолжена», – добавил Егор Ковальчук.