Глава Володарского района Брянска поздравила ветерана с 90-летием

23 марта исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной войны Алексею Заручевскому. Юбиляра поздравила и.о. главы Володарского района Светлана Бледнова.

Алексей Андреевич подполковник в отставке, окончил Кемеровский военный университет. Треть своей жизни он посвятил службе в Вооруженных Силах. Служил в группе войск в Венгрии, Германии, Чехословакии, Экваториальной Гвинее, Западной и Центральной Украины в должности начальника связи танковой дивизии. Награжден Орденом Красной Звезды и 15 медалями.

Алексей Андреевич всегда принимает самое активное участие в общественной жизни Володарского района и города Брянска. С женой Аллой Ефимовной вместе уже 64 года. В июле 2016 года супруги Заручевские были награждены медалью «За любовь и верность».

В день юбилея глава Володарского района вручила имениннику цветы и грамоту.