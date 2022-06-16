Главному брянскому росгвардейцу Ванчугову присвоили звание генерал-майора полиции

Указ подписал президент Владимир Путин.

Указом Президента России начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области Ивану Ванчугову присвоено звание высшего начальствующего состава «генерал-майор полиции».

Иван Ванчугов родился 3 декабря 1971 года в селе Шибертуй Республики Бурятия. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. С 1989 по 1991 год проходил службу в Вооруженных силах СССР в Ростове-на-Дону.

В 1993 году начал службу в органах внутренних дел, в подразделениях сил специального назначения. В 2003 году возглавил отряд милиции специального назначения, а затем отряд мобильный особого назначения МВД по Республике Бурятия. В 2011 году Ванчугову присвоили специальное звание «полковник полиции».

В 2016 году назначен на должность заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Бурятия.

В 2021 году назначен на должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.

За мужество и героизм награжден государственными наградами, в том числе орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, знаком «Почетный сотрудник МВД Республики Бурятия».