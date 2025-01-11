Главному прокурору Брянщины Президент России присвоил почётное звание

В преддверии профессиональный праздник Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание главному прокурору Брянской области Александру Войтовичу. Он стал Заслуженным работником прокуратуры Российской Федерации. Награждение прошло накануне Дня работника прокуратуры.

Президент России назначил Александра Войтовича прокурором Брянской области в июне 2015 года. До этого он возглавлял ведомства в Камчатской и Челябинской областях.

Александр Войтович — государственный советник юстиции 2 класса, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации и Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Он награжден Знаком отличия «Почетный гражданин Челябинской области», а также множественными государственными и ведомственными наградами.

Редакция «Город 32» поздравляет Александра Войтовича с присвоением почётного звания, а также сотрудников прокуратуры Брянской области с профессиональным праздником.

Фото прокуратуры Брянской области