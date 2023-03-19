Годовщину присоединение Крыма в Брянске отметили концертом

Девятую годовщину присоединение Крыма к России в Брянске отметили патриотическим концертом.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в областном центре прошёл концерт «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!» в рамках фестиваля «Крымская весна». Мероприятия прошли во всех муниципалитетах в честь референдума о воссоединении полуострова с Россией. В праздничных мероприятиях принимают участие тысячи людей по всей области.

«Крымская весна» сплотила всех нас — граждан Российской Федерации, великой, сильной, многонациональной страны, а Крым вернулся в родную гавань. «Крымская весна» была бы невозможна без непростого политического решения, принятого Президентом Российской Федерации, направленного на восстановление исторической справедливости, возвращение России ее исконных земель и Севастополя, города русской воинской славы», – отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.