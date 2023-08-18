Голосование за подключение брянских деревень к интернету продлили до 10 сентября. Об этом рассказали в городской администрации.

Голосование за подключение отдаленных населенных пунктов к мобильному интернету в 2024 году продолжается. Его продлили до 10 сентября.

В отборе участвуют малые населенные пункты региона с численностью от 100 до 500 человек. Заявку можно подать на Госуслугах.

К высокоскоростному мобильному интернету в следующем году подключат 1481 населённый пункт. В их число могут войти и территории Брянской области.