Голые цыганские дети «захватили» фонтан у ДК Горького в Брянске

Несовершеннолетние устраивают у входа в Дом культуры солнечные и водные процедуры.

Цыганские дети «оккупировали» фонтан у входа в Дом культуры имени Горького в Володарском районе Брянска.

На глазах у прохожих полностью раздетые дети купаются в фонтане и играют рядом с ним. Фото и видео в соцсетях опубликовали очевидцы.

По словам местных жителей, такая картина стала привычной для Володарского района с приходом тепла еще в апреле. Они просят правоохранителей и органы опеки обратить на ситуацию внимание.