Государственное юридическое бюро появится в Брянской области
Государственное юридическое бюро появится в Брянской области в июле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление о создании государственного юридического бюро. Его сотрудники будут оказывать бесплатную помощь жителям региона. Специалисты будут проводить консультации, помогать составлять документы, представлять интересы граждан в судах.
Бюро начнет свою работу с 1 июля 2024 года.