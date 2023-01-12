Госжилинспекция пожалуется на брянские УК в прокуратуру

Государственная жилищная инспекция сообщит в прокуратуру о неубранных дворах в Брянске сотрудниками управляющих компаний. Об этом рассказали в городской администрации.

Государственная жилищная инспекция Брянской области проверила работу управляющих компаний в областном центре. Инспекторы выявили нарушения в уборке дворов в трёх районах Брянска.

Так, заснеженные тротуары и скользкие дороги нашли в Володарском районе на улицах Комарова, дом №53 и в ЖК «Речной». Следить за территорией здесь обязаны УК «Комфортная среда».

В Советском районе снег и наледь инспекторы обнаружили в районе дома №2 по улице Строкина. Заведует домом ООО «УК «Славянская».

Также нарушения зимней уборки Госжиинспекция обнаружила в посёлке Путевка, в микрорайоне «Мегаполис-парк» вблизи домов № 16/1, 16/2, 16/4, 14/3. Ответственность за них несет УК «Мегаполис».

Все нарушения инспекторы задокументировали. Материалы попал=дут в районные прокуратуры города Брянска.