Готовность техники к половодью проверили в Брянске

Готовность спасательной техники к половодью проверили в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Смотр спасательной техники прошёл на территории троллейбусного управления в Брянске. В нем участвовали спасатели, полицейские, медики, специалисты дорожного управления, горводоканала, пассажирского автотранспортного предприятия, электрики и газовщики. Служба демонстрировали технику для ликвидации последствий половодья.
Так, для организации лодочных перевозок в зонах подтопления планируют использовать 42 плавательных средств. В их числе — три лодки с мотором для работы на быстром течении.
Для жителей посёлка Радица-Крыловка спасатели разработали 11 маршрутов. Помогать на них будут 30 человек. Во время половодья возить людей будут шесть автомобилей высокой проходимости.
Напомним, специалисты прогнозируют начало выхода рек из берегов в Брянске уже к концу недели.
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