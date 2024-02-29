Специалисты прогнозируют выход рек из берегов в Брянске в конце недели

Специалисты прогнозируют выход Десны и Болвы из берегов в черте Брянска уже в конце текущей недели. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Паводковые процессы начались в западных и юго-западных районах Брянской области. На низкопойменных участках рек Судость и Ипуть вода уже вышла из берегов. Также, по данным гидропостов, за минувшие сутки уровень верховья рек Десны и Болвы вырос на 10 — 20 см. Специалисты прогнозируют выход рек из берегов в черте Брянска с конца этой недели. Также возможен и подъём грунтовых вод.
В спасательном ведомстве добавили, что реки активизировались на месяц-полтора раньше среднемноголетних значений. А уровень паводковых вод может побить максимальные значения последних лет.
За обстановкой следят 28 оперативных групп МЧС. Они следят за уровнями воды и готовы оказать помощи жителей территорий, которым угрожает затопление.
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