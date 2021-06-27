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Грозы и град прогнозируют в Брянской области

2021, 27 июня 18:24 Общество
Грозы и град прогнозируют в Брянской области
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Объявлено экстренное предупреждение.

Брянская область находится под властью непогоды. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра понедельника, 28 июня.

В Брянске и области прогнозируют ливень, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В связи с риском возникновения чрезвычайных ситуаций брянцев просят соблюдать осторожность.

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