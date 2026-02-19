Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Общество

Губернатор Александр Богомаз наградил бойцов бригады «БАРС-Брянск»

2026, 19 февраля 15:32
Губернатор Александр Богомаз наградил бойцов бригады «БАРС-Брянск»
Губернатор Александр Богомаз наградил бойцов бригады «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В преддверии Дня защитника Отечества в Брянске прошла церемония вручения наград бойцам добровольческой бригады «БАРС-Брянск». В подразделение входит 2 162 человека. Это самое большое подразделение из трёх в приграничных территориях.

Военных с наступающим праздником поздравил губернатор региона Александр Богомаз. 

«Ежедневно более 1 600 бойцов «БАРС-Брянск» выходят на боевое дежурство, выполняя свыше 50 задач: это защита критически важных объектов, мостов, заводов, инфраструктуры, борьба с беспилотниками на линии боевого соприкосновения. И свою работу они выполняют достойно. Подтверждение тому — высокие государственные награды, которых удостоены 57 человек, в том числе семеро награждены орденом Мужества», – уточнил Александр Богомаз. 

Глава региона вручил бойцам награды. А лучшие творческие коллективы подарили виновникам торжества яркие номера.

