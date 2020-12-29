Губернатор предупредил брянцев о прививочных мошенниках

Глава региона привился от коронавируса вместе со всей семьей.

В Брянске началась пресс-конференция губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Одной из первых тем глава региона затронул вакцинацию от коронавируса, которая на Брянщине уже началась, но пока только для групп повышенного профессионального риска — медиков, педагогов и социальных работников.

Сам глава региона напомнил, что сделал прививку обоими компонентами вакцины «Спутник V» в одной из клиник Москвы еще во время испытаний препарата. Вместе с губернатором, по его словам, вакцинацию прошла и вся его семья.

Глава региона также предупредил брянцев о прививочных мошенниках, которые уже начали криминальную деятельность, в том числе и на Брянщине. По словам губернатора, прививаться от коронавируса надо только в медицинских учреждений. Вакцинация бесплатна, ничего платить за саму прививку или место в очереди не надо. А поступающие сомнительные предложения, в том числе о вакцинации на дому, следует игнорировать. В лучшем случае согласившиеся на них потеряют деньги, в худшем получат инъекцию сомнительным препаратом, который не имеет никакого отношения к вакцинам от корнавируса.