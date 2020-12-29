Губернатор рассказал о сохранении памятников на Брянщине

Региональные власти регулярно выделяют деньги на ремонт и восстановление памятников на территории Брянской области.

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции губернатор Александр Богомаз рассказал о работе по сохранению и восстановлению памятников на территории региона.

Губернатор отдельно остановился на памятниках Ленину. По его мнению, этот государственный деятель однозначно вошел в историю страны, и при любом отношении к его фигуре осквернять или сносить памятники в его честь глава региона считает недопустимым. При этом он особо подчеркнул, что памятник Ленину у ДК БМЗ коммунисты не смогли восстановить за 30 лет, провести его реставрацию смогли только региональные власти. Работы по капитальному ремонту памятника завершились в этом году.

Глава региона также отметил, что в бюджет региона каждый год закладываются деньги на ремонт и восстановление памятников и исправление исторических неточностей в них, если таковые всплывают.

Александр Богомаз также сказал, что он за то, чтобы о Великой Отечественной войне рассказывали всем поколениям брянцев.