Имя погибшего в спецоперации на Украине Андрея Колмыкова увековечат в Брянске

Мемориальную доску установят на здании школы в Радице-Крыловке.

В Брянске увековечат имя младшего сержанта Андрея Колмыкова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Мемориальную доску с его именем разместят на здании школы № 15 в поселке Радица-Крыловка, выпускником которой он был.

За проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга Андрей Колмыков посмертно награжден орденом Мужества.