Инцидент в брянской гимназии проверяет прокуратура

Инцидент с распылением перцового баллончика в брянской гимназии проверяет прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Фокинского района Брянска проводит проверку по факту происшествия в гимназии № 1 после поста в соцсетях.

Как рассказали в городской администрации, ученик восьмого класса брызнул перцовым баллончиком в лицо мальчику из параллельного класса. Прибывшие медики диагностировали лёгкий ожог кожи у ребёнка. В гимназию вызвали родителей участников инцидента и провели беседу. Родители претензий друг к другу не имеют, а школьники помирились.

Специалисты надзорного ведомства оценят качество профилактической работы с детьми и уровень безопасности в заведении.