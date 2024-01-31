Инцидент в брянской гимназии проверяет прокуратура
Инцидент с распылением перцового баллончика в брянской гимназии проверяет прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Фокинского района Брянска проводит проверку по факту происшествия в гимназии № 1 после поста в соцсетях.
Как рассказали в городской администрации, ученик восьмого класса брызнул перцовым баллончиком в лицо мальчику из параллельного класса. Прибывшие медики диагностировали лёгкий ожог кожи у ребёнка. В гимназию вызвали родителей участников инцидента и провели беседу. Родители претензий друг к другу не имеют, а школьники помирились.
Специалисты надзорного ведомства оценят качество профилактической работы с детьми и уровень безопасности в заведении.
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