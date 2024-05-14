Инвентарь на 10 млн рублей купят для спортшкол Брянска

Инвентарь на 10 млн рублей купят для 14 спортшкол Брянска в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Спортшколы Брянска получат новый инвентарь. На покупку оборудования потратят около 10 миллиона рублей. Инвентарь обновят в 14 учреждениях областного центра. Почти два миллиона рублей направят спортшколе «Партизан». На эти деньги купят форму, бутсы, мячи, конусы и прочее.

За последние три года спортучреждения Брянска получили инвентарь на почти 50 млн рублей.