Итоги новогодних конкурсов подвели в Брянске

Итоги конкурсов новогодних украшений подвели в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В городском Дворце культуры железнодорожников в областном центре подвели итоги конкурсов новогодних украшений «Новогодний серпантин-2024» и «Ёлки-2024».

«Очень приятно, что руководители самых разных организаций откликнулись на призыв и украсили подведомственные учреждения к Новому году, подарив жителям Фокинского района и всего Брянска праздничное настроение», — отметил глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов.

В конкурсе «Новогодний серпантин-2024» победил коллектив гипермаркета «Мебельград». Сотрудники детского сада №144 «Солнышко» и лицея №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова также получили награды за лучшее оформление фасадов. А Галина Лучина победила в номинации «Новогодний дворик», украсив к празднику свой дом.

А в конкурсе арт-объектов «Ёлки-2024» отличились коллективы Брянского региона Московской железной дороги-филиала ОАО «РЖД», школы №28 и детского сада №145 «Огонёк».