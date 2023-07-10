Из Брянска в Брянку отправился «Поезд здоровья»

Мобильные медицинские комплексы «Поезд здоровья» с брянскими специалистами отправился в Брянку Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В подшефную Брянку Луганской Народной Республики из Брянска отправился «Поезд здоровья». С 12 июля по 8 августа мобильные медицинские комплексы с бригадами брянских специалистов будут работать в клиниках города. Врачи проведут бесплатные комплексные обследования взрослых.

«Поезд здоровья» оснащен самым современным оборудованием для полноценного проведения диагностики и лечения: это УЗИ-аппараты, флюорограф, маммограф, электрокардиограф, лабораторное оборудование. В составе мобильной бригады 11 врачей наиболее востребованных у населения специальностей — терапевт, невролог, уролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, отоларинголог», – уточнил Александр Богомаз.