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Из Франции брянцев поздравили с 9 Мая

2023, 09 мая 15:30 Общество
Из Франции брянцев поздравили с 9 Мая
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Историк Георгий Шепелев из Парижа поздравил жителей Брянской области с Днём Победы.  

Историк, председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев в День Победы обратился к жителям региона с поздравлениями. Он отметил, что во Франции помнят о Второй Мировой войне и вкладе который внес СССР и Красная Армия в разгром нацизма. И 8 мая с «Бессмертным полком» по Парижу и другим городам прошли русские, французы, белорусы молдаване, украинцы, армяне, азербайджанцы и почтили память погибших за Свободу. 

«Об этой многогранной большой Победе: военной, мирной, социальной, которую одержали наши предки все вместе нам надо хорошо помнить сегодня. И пусть эта Победа будет для нас примером», –  подчеркнул Георгий Шепелев.  

Историк пожелал брянцам мира.

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