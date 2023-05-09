Из Франции брянцев поздравили с 9 Мая

Историк Георгий Шепелев из Парижа поздравил жителей Брянской области с Днём Победы.

Историк, председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев в День Победы обратился к жителям региона с поздравлениями. Он отметил, что во Франции помнят о Второй Мировой войне и вкладе который внес СССР и Красная Армия в разгром нацизма. И 8 мая с «Бессмертным полком» по Парижу и другим городам прошли русские, французы, белорусы молдаване, украинцы, армяне, азербайджанцы и почтили память погибших за Свободу.

«Об этой многогранной большой Победе: военной, мирной, социальной, которую одержали наши предки все вместе нам надо хорошо помнить сегодня. И пусть эта Победа будет для нас примером», – подчеркнул Георгий Шепелев.

Историк пожелал брянцам мира.