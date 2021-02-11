Из пригорода Брянска выселили стадо коров

Чтобы избавиться от буренок, жителям села Супонево пришлось судиться с их владелицей.

Противостояние жителей села Супонево с соседкой, устроившей в своем домовладении фактически целую молочно-товарную ферму, завершилось решением суда о выдворении за пределы села стада в составе 42 коров.

Противостояние между сельчанами и их предприимчивой соседкой тянулось пять лет.

Женщина поселила у себя на участке целое стадо. А на жалобы на постоянное мычание, запах продуктов жизнедеятельности животных и засилье навозных мух и грызунов, которых привлекали остатки корма, отвечала, что на собственной земле имеет право творить, что хочет.

После обращения жителей в местную администрацию чиновники посетили домовладение, составили протокол на хозяйку стада и рекомендовали соседям обратиться в суд.

Иск с документами и фотографиями рассматривался в районном суде год. Однако в итоге решение было вынесено в пользу истцов. Теперь предприимчивой сельчанке придется поискать для своего стада более подходящее место.