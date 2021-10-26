Из-за аварии в Советском районе Брянска отключат холодную воду
Ограничения будут действовать 27 октября.
27 октября с 10.00 до 20.00 будет отсутствовать холодное водоснабжение в жилых домах и нежилых помещениях в Советском районе Брянска. Воды не будет по следующим адресам:
– улица Некрасова, от дома № 101 до дома № 171, от дома № 132 до дома № 158;
– улица Вали Сафроновой, дома № 89, № 93, № 93б, № 64;
– улица Дуки, № 53в (спортивный центр «Варяг»);
– улица Дуки, № 56в/1;
– переулок Некрасова – проезд Некрасова;
– переулок Дальний;
– улица Ново-Некрасовская:
– улица Верхняя Лубянка, от дома № 141б до дома № 161, от дома № 150 до дома № 172.
Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети.
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