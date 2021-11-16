Из-за COVID-19 брянские сердечники один на один сражаются с тяжелыми заболеваниями
Ряд медицинских услуг они вынуждены получать за деньги.
Жители Брянской области, страдающие сердечными заболеваниями, испытывают сложности в лечении из-за пандемии коронавируса. В результате перепрофилирования лечебных учреждений в ковидные госпитали брянские сердечники, в том числе пенсионеры, лишены возможности пройти стационарное лечение.
О своих попытках получить медицинскую помощь при высоком давлении редакции рассказала 79-летняя жительница Брянска.
«В последний раз проходила курс лечения в госпитале для ветеранов. Затем случилась пандемия. Всю прошлую неделю, во время нерабочих дней, давление зашкаливало. Ждала врача по полтора-два часа, несколько раз пришлось вызывать сына и самим ехать с ним на станцию скорой помощи», – рассказала пенсионерка.
В понедельник женщине удалось посетить поликлинику, и врач прописал лечение. Однако, по ее словам, договориться о необходимых для стабилизации давления капельницах удалось только за деньги.
Сейчас пенсионерка продолжает лечение, однако опасается рецидивов. С аналогичными трудностями в условиях пандемии сталкиваются многие брянские пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями.