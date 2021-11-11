Из-за коронавируса брянские МФЦ переходят на работу по записи

Новый режим работы начнет действовать с 15 ноября.

В связи с эпидемиологической ситуацией с 15 ноября и до особого распоряжения центры «Мои документы» Брянской области переходят на прием исключительно по предварительной записи.

Запланировать визит можно на сайте или по номерам телефонов МФЦ, которые указаны на портале. Для предварительной записи через портал необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом один человек может записаться в один офис только на одно посещение в день и подачи одного заявления.

В выбранный день брянцам рекомендуют прийти в МФЦ за 10 минут до назначенного времени и предъявить присвоенный код предварительной записи. В противном случае талон аннулируют.

Также получить многие государственные или муниципальные услуги можно без визита в МФЦ, в электронном виде на портале госуслуг.