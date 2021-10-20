Из-за пандемии в Брянской области объявили нерабочие дни

Краткосрочный локдаун одобрил президент Владимир Путин.

В Брянской области, как и по всей стране, ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Предложение вице-премьера о краткосрочном локдауне в связи с пандемией коронавируса на совещании с членами Правительства РФ 20 октября поддержал президент Владимир Путин.

В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы могут начать режим нерабочих дней уже с 23 октября и продлить его после 7 ноября.

Потери бизнеса от двух нерабочих недель в России оценивают в 60 миллиардам рублей. Правительство РФ подготовит новый пакет господдержки для пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса.

Также президент призвал глав регионов активнее наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.