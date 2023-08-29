К брянской школе искусств делают пристройку

К зданию школы искусств в Брянске делают пристройку по нацпроекту. Об этом сообщили в в региональном департаменте культуры.

В Брянской области проводят капремонт и реконструкции детских школ искусств по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Так, работы стартовали в здании филиала ДШИ № 10 Брянска на улице, Б. Хмельницкого, 79. Строители начали делать пристройку к школе. Она нужна, чтобы еще больше ребят смогли развивать свои таланты.

Подрядная организация уже подготовила котлован и начала устройство фундамента. Закончат работы в будущем году.

Это уже девятнадцатая детская школа искусств в регионе, которая модернизируется за последние четыре года.