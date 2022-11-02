К Новому году украсят Брянск украсят в сине-белых цветах

К зимним праздникам Брянск украсят в тематике народного промысла «гжель». Об этом сообщили в Брянской городской администрации.

Украшение областного центра к предстоящему Новому году обсудили на коллегии. Убранство решили сделать в бело-синей цветовой палитре – в тематике народного промысла «гжель».В администрации уточнили, что такой «домашний» стиль призван напомнить о семейных традициях.

Остановки, транспорт и деревья украсят гирляндами. Около стадиона «Динамо» поставят инсталляции в виде подарков. Бульвар Гагарина украсят падающими снежинками. Также в городе появится новогодняя фотозона с ёлками. Будут и прошлогодние инсталляции – фонари, светящиеся арки и надпись «2023».

«Несмотря на сложную обстановку на территории России, мы должны организовать праздник, в первую очередь, для детей! В семье, в школе, в детском саду должно быть праздничное настроение. Мы должны показать нашим детям: у нашей страны есть будущее!» — отметил глава горадминистрации Александр Макаров.

Он также призвал к экономии. В частности, использовать прошлогодние праздничные украшения города, которые можно обновить к новой дате.