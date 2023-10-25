Кабельные линии для троллейбусов прокладывают в Брянске

В Брянске специалисты прокладывают кабельные линии в рамках модернизации троллейбусной сети. Об этом рассказали в городской администрации.

В областном центре продолжается модернизация троллейбусной инфраструктуры. Так, специалисты проводят электрический кабель для контактной сети. Его прячут в защитные чёрные трубы и прокладывает под землёй методом горизонтального направленного бурения. Работы делает подрядчик «Брянскэнерго». Модернизация в настоящее время проходит в районе улиц III Интернационала и Ульянова.

Подрядчик уже проложил 25 километров труб. В них заведено уже 7,5 километра кабеля.