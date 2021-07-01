Клинцовский суд не смягчил наказание мошеннику

Осужденный попросил перевести его в колонию-поселение, но получил отказ.

Как сообщает 30 июня пресс-служба прокуратуры Брянской области, ранее, 60-летнего мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительном учреждения.

Такое серьезное наказание преступник получил за мошенничество в особо крупном размере. Когда злоумышленник был президентом ООО «Компания «ЭДЕМ-РЕАЛ», он заключал договора участия в долевом строительстве жилья. Одного из дольщиков мошенник обманул и украл у него более 96 млн. рублей. Правоохранительные органы преступника поймали, завели уголовное дело. Позже Люберецкий городской суд Московской области вынес наказание.

С приговором осужденный не согласился, подал апелляцию в Клинцовский городской суд Брянской области. Но судебный орган посчитал, что мужчина не проявлял инициативу в возмещении ущерба, поэтому смягчения наказания не будет.