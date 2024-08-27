Клинцы и Дятьково победили во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

Клинцы и Дятьково победили во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

На всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» объявили победителей IX конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Среди малых городов с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч лучшими стали два брянских города. В Клинцах предложили проект благоустройства Ленинского парка, а в Дятьково – «Хрустальной площади».

«Благоустроенные территории не просто обретают новый облик и становятся красивыми зонами отдыха или местами проведения мероприятий, но зачастую они служат катализатором экономических изменений, основой для новых социальных проектов и в конечном итоге делают нашу страну еще более прекрасной», — подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.