Ко Дню города Брянск готовят дорожники

Дорожники приводят в порядок улицы Брянска к празднованию Дня города и 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск активно готовится ко Дню города и празднованию 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Улицы не только украшают, но и приводят в порядок.

Так, дорожное управление обследуется и ремонтирует световые перетяжки.

Работники Центра организации дорожного движения обновляют дорожную разметку на проспекте Станке Димитрова. Также запланированы восстановительные работы дорожного полотна на улице Дуки недалеко от отеля «Башня».