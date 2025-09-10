Команда брянского правительства выиграла хоккейный матч с «НовоТехРейл» в Новозыбкове. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Новозыбкове на площадке ледового дворца накануне прошёл товарищеский матч. Там встретились команды правительства Брянской области и кампании «НовоТехРейл». Сборную представителей власти возглавил губернатор Александр Богомаз.

Матч закончился со счётом 12:8. Победу одержали представители правительства области.

«Признателен руководству «НовоТехРейл» за то, что предприятие сегодня возрождено, модернизируется, производит новую продукцию, обеспечивая промышленную безопасность нашей страны, и показывает пример здорового образа жизни работникам завода и подрастающему поколению!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.