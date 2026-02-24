76-летняя женщина пропала в городе Клинцы

2026, 24 февраля 08:41

76-летнюю женщину из города Клинцы ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «ЛизаАлерт»

В городе Клинцы Брянской области пропала Тамара Петровна Остроносова (Мехедова). 76-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении 20 февраля 2026 года. Обратно пенсионерка так и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, чёрные волосы и серые глаза. Во что женщина была одета – неизвестно. С собой она взяла светло-зелёную сумку.

Сведения о пропавшей можно по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102 .