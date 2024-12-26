Командир «БАРС-Брянск» подарил мэру города сухой паёк и «Боржоми». Об этом сообщили в городской администрации.

Александра Макарова с наступающими праздниками поздравил командир «БАРС-Брянск» Сергей Антошин.

«Мужчинам дарить цветы не принято, поэтому вручаю Вам «сухой паёк», — сказал Сергей Антошин.

А запивать необычный подарок предполагается «Боржоми». Ведь в «БАРСе», как и в горадминистрации действует беспрекословный «сухой закон».

«В Вашем лице хочу поблагодарить всю городскую администрацию. Это те люди, которые нам буквально навязывают свою помощь, сами её предлагают. Такого мы не ожидали. Большое всем вам спасибо», — сказал Сергей Антошин.

После поздравления, глава горадминистрации и командир батальона обсудили вопросы взаимодействия.