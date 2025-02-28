Командир «БАРС-Брянск» получил медаль Государственной Думы

Командир «БАРС-Брянск» Сергей Антошин получил медаль Государственной Думы. Об этом сообщили в пресс службе регионального парламента.

В Колонном зале Дома Союзов в Москве прошла церемония награждения в рамках форума «Плечом к плечу. За русскую победу!». Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил медаль Государственной Думы командиру добровольческого формирования «БАРС-Брянск» Сергею Антошину.

«Все те, кто сегодня находится на линии фронта, — они защищают свои семьи, защищают нашу страну, жертвуя собой, делают все для того, чтобы страна имела будущее. Мы должны со своей стороны постараться сделать все для того, чтобы ни в чем не нуждались наши солдаты и офицеры, заботой были окружены их семьи», – сказал Вячеслав Володин.