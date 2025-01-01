Командир «БАРС – Брянск» поздравил бойцов с Новым годом. Об этом Сергей Антошин рассказал в своих соцсетях.

В преддверии Нового года командир добровольческого отряда «БАРС – Брянск» Сергей Антошин объехал все подведомственные ему подразделения. Он поздравил с приближающимися праздниками бойцов и передал подарки

«Мирного неба нам всем над головой! С Новым годом! И пусть в Новом году прозвучит долгожданное слово «Победа»!» – сказал Сергей Антошин.

Командир «БАРС – Брянск» также упомянул, что «для врагов подарочки мы тоже заготовили». Бойцы и командиры подписали гранатометные выстрелы.