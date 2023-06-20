Комиссии оценила степень утраты имущества жильцов многоэтажки Брянска

Комиссии на заседании оценила степень утраты имущества жильцов многоэтажки Брянска, где произошёл взрыв. Об этом сообщили в городской администрации.

В Володарской районной администрации прошло рабочее заседание комиссии по оценке степени утраты имущества жильцов дома №2 по улице 11 лет Октября. В начале июня там прогремел взрыв. Часть квартир была разрушена.

Члены сформировали необходимые документы и передали комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Брянска.