Комиссии проверяют готовность летних лагерей Брянской области

История и закон Смоленской областной Думе исполнилось 30 лет. Три десятилетия назад в истории Смоленщины произошло знаковое событие – 14 апреля 1994 года после проведённых в марте выборов депутаты первого созыва Смоленской областной Думы собрались на своё первое заседание. С тех пор состоялось более 350 заседаний и было принято более 4000 областных законов, по которым сейчас живёт регион.

«Живая память благодарных поколений» В Смоленске дали старт международному благотворительному проекту. Сбор монет открыли в Штабе общественной поддержки Смоленской области, для этого здесь установили специальную колбу. В городе-­герое начали сбор советских монет – они станут основой для сплава памятника героям Великой Отечественной вой­ны. Тысячи монет, за каждой из них – люди со своей историей, потому что нет семьи, «где б ни памятен был свой герой». Основная

Тесные связи Смоленская область будет наращивать взаимодействие с Белоруссией. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин после визита в РБ. Глава региона побывал на ряде белорусских предприятий и почтил подвиг советских воинов-освободителей в Витебске. Смоленский след в истории Василий Анохин познакомился с работой Оршанского льнокомбината. Это единственный в Республике Беларусь и самый крупный в странах СНГ и Европы

Услуги в онлайн формате Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде становится всё более популярным у смолян. Этому способствует повышение качества сервиса в зонах самообслуживания в МФЦ, а также развитие единого и регионального порталов Госуслуг. «Благодаря использованию онлайн сервиса жителям области в I квартале 2024 года было выдано 6704 документов, что почти в 11 раз больше, чем в прошлом году», – прокомментировал губернатор

И тёплые трубы В Смоленске в ближайшем будущем отремонтируют километры изношенных магистральных сетей, а также проведут реконструкцию генерирующего и теплосетевого оборудования. На эти цели АО «Квадра» готово направить более 570 млн рублей. Такие планы озвучила генеральный директор компании Ксения Сухотина, с которой провёл встречу губернатор Смоленской области Василий Анохин. В ходе встречи стороны обсудили планы по реализации совместных