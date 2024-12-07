Коммунальные службы чистят дороги Брянщины от снега

Коммунальные службы круглосуточно чистят трассы Брянщины от снега. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянской области продолжается снегопад. Коммунальные службы в круглосуточном режиме занимаются уборкой региональных и межмуниципальных автодорог по всему региону. А спуски, подъемы и опасные повороты специалисты обрабатывают песко-соляной смесью.

В ведомстве водителям напомнили о необходимости учитывать погодные условия, соблюдать правила дорожного движения, выбирать правильный скоростной режим и не препятствовать работе дорожной техники.