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Коммунальные службы чистят дороги Брянщины от снега

2024, 07 декабря 16:25 Общество
Коммунальные службы чистят дороги Брянщины от снега
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Коммунальные службы круглосуточно чистят трассы Брянщины от снега. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

 

В Брянской области продолжается снегопад. Коммунальные службы в круглосуточном режиме занимаются уборкой региональных и межмуниципальных автодорог по всему региону. А спуски, подъемы и опасные повороты специалисты обрабатывают песко-соляной смесью.

В ведомстве водителям напомнили о необходимости учитывать погодные условия, соблюдать правила дорожного движения, выбирать правильный скоростной режим и не препятствовать работе дорожной техники.

 

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