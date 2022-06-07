Конкурс бомбоубежищ объявили в Брянске

Победителей выберут по суммарному количеству баллов.
В Брянске объявили смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа в 2022 году. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Макаров.
Конкурс проводят на основании соответствующих постановлений Правительства РФ и приказов МЧС. В числе его целей – проверка функционирования защитных сооружений гражданской обороны, выявление эффективных форм и способов их использования и нарушений правил эксплуатации.
«Конкурсантов» разделили на три группы: убежища вместимостью до 150 человек, убежища вместимостью от 150 до 600 человек, убежища вместимостью от 600 человек и более. В каждой группе предусмотрено три призовых места.
Убежища оценят по состоянию вентиляционного оборудования, защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень, элементов систем жизнеобеспечения и другим критериям.
Результаты проведения смотра-конкурса направят в Главное управление МЧС России по Брянской области.
06.06.2022 16:14
Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни июня
В праздничные дни июня изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: — №6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, №6904 Брянск – Рославль, №6902/6901 Рославль – Смоленск, №6207 Вязьма – Сафоново, №6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 12 и 13 июня; — №6906/6905 Смоленск – Рославль
01.06.2022 21:37
Более 100 мероприятий по безопасности провели смоленские железнодорожники в преддверии летних каникул
В преддверии летних каникул железнодорожники провели 110 рейдов и уроков безопасности в школах и колледжах Смоленска и области для профилактики травмирования детей на железной дороге. В течение месяца сотрудники МЖД посетили более 30 учебных заведений. Организованные железнодорожниками совместно с сотрудниками транспортной полиции рейды прошли в местах, где наиболее часто фиксируются нарушения прохода через пути. 1
01.06.2022 14:53
Больше чем игра с мячом
В Смоленске прошел турнир по баскетболу 3х3. Баскетбол на Смоленщине – это соревнования, обучающие семинары для тренерского состава, улучшение материально-технической базы спортивных секций в районах и приобщение к здоровому образу жизни детей со школьной скамьи. Уже пять лет системную работу совместно ведут Федерация баскетбола Смоленской области, реготделение «Единой России», «Концерн Росэнергоатом», Олимпийская академия братьев Гомельских,
01.06.2022 14:51
Смоленские каратисты подвели итоги спортивного года
Лучшие спортсмены получили награды 21 мая 2022 года в Смоленске состоялось подведение итогов спортивного сезона клуба карате «Будокан», где чествовали младших участников объединения. – В течение года ребята выступали на соревнованиях, участвовали в массовых мероприятиях. Сегодня мы подводим итоги, награждаем лучших спортсменов, тренеров, а также вручаем сертификаты и пояса после квалификационных экзаменов, – пояснила президент
01.06.2022 14:10
Льготы — пищепрому
Предприятия различных отраслей промышленности продолжают испытывать на себе негативные последствия санкционных ограничений. В этих непростых условиях смоленские власти разрабатывают и внедряют для промышленников широкий спектр мер поддержки. О состоянии дел в пищевой промышленности говорили на очередном заседании регионального оперштаба по экономике, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. В нём также приняли участие руководители отраслевых
01.06.2022 14:09
Молоды душой
Всё больше жителей Смоленской области присоединяется к волонтёрскому движению. Среди добровольцев — люди разного социального статуса и возраста, в том числе и представители старшего поколения. Отрадно, что теперь у них есть площадка, где они могут собираться вместе, обмениваться опытом и идеями. Две недели назад на базе регионального Ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) в Смоленске