Конкурс бомбоубежищ объявили в Брянске

Победителей выберут по суммарному количеству баллов.

В Брянске объявили смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа в 2022 году. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Макаров.

Конкурс проводят на основании соответствующих постановлений Правительства РФ и приказов МЧС. В числе его целей – проверка функционирования защитных сооружений гражданской обороны, выявление эффективных форм и способов их использования и нарушений правил эксплуатации.

«Конкурсантов» разделили на три группы: убежища вместимостью до 150 человек, убежища вместимостью от 150 до 600 человек, убежища вместимостью от 600 человек и более. В каждой группе предусмотрено три призовых места.

Убежища оценят по состоянию вентиляционного оборудования, защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень, элементов систем жизнеобеспечения и другим критериям.

Результаты проведения смотра-конкурса направят в Главное управление МЧС России по Брянской области.