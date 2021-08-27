Коронавирус «помолодел» в Брянской области

В регионе зафиксировали рост числа заболевших детей.

В Брянской области зафиксировали рост числа заболевших детей в возрасте от 0 до 15 лет. Об этом сообщила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова. По-прежнему на первом месте среди заболевших люди работоспособного возраста от 46 до 65 лет.

«Достаточно высокий удельный вес заболевших в возрасте от 16 до 45 лет, отмечается рост заболевших от 0 до 15 лет. Коронавирус «молодеет», заболевают люди активного работоспособного возраста», – отметила Трапезникова.

По данным первого заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Виталия Мосина, на сегодняшний день получают медицинскую помощь в госпиталях 1177 человек, из них 86 находятся в реанимации,61 – на ИВЛ.