Коронавирус унес жизни еще 10 брянцев

Региональный оперштаб обновил статистику на 8 сентября.

За минувшие сутки в Брянской области провели еще 1237 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 150 человек.

172 пациента выписали из лечебных учреждений. 10 жителей региона скончались.

С начала пандемии от COVID-19 погибли умерли 1214 брянцев и 100 иногородних.