Город32

Коронавирус унес жизни еще девяти брянцев

2021, 17 сентября 15:40 Общество
Коронавирус унес жизни еще девяти брянцев
Источник фото

За сутки 151 человек заразился COVID-19.

За минувшие сутки брянские медики провели 2081 лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию. Как сообщает региональный оперативный штаб, выявлен 151 новый случай заболевания. 148 человек выписали из лечебных учреждений. Девять брянцев скончались.

С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1306 жителей Брянской области и 101 иногороднего пациента.

К 17 сентября 352 451 брянец сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Читайте также
Четырем брянским населенным пунктам присвоили почетные звания
17 сентября 17:00
Четырем брянским населенным пунктам присвоили почетные звания
В Брянской области зафиксировали всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ
17 сентября 14:20
В Брянской области зафиксировали всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Брянской области выявили рост заболеваемости COVID-19 среди детей и транспортников
17 сентября 11:30
В Брянской области выявили рост заболеваемости COVID-19 среди детей и транспортников
В Брянской области появится больше контейнеров для раздельного сбора мусора
15 сентября 17:00
В Брянской области появится больше контейнеров для раздельного сбора мусора

Новости регионов

17.09.2021 13:26
Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах
Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 16 августа по 16 сентября и была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. За этот период смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели 27 рейдов на переездах, посетили 5 автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть
16.09.2021 14:16
16 сентября – День образования линейного отдела МВД России на станции Смоленск
16 сентября 1937 года в составе Управления госбезопасности УНКВД по Смоленской области образуется Дорожное отделение милиции на станции Смоленск. Первым его начальником назначен Андрей Яковлевич Воробьёв. С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники транспортной милиции были мобилизованы на фронт. Милиционеры в числе других советских граждан вставали на защиту городов и сёл страны от гитлеровских оккупантов.
16.09.2021 11:02
Клубная жизнь для тех, кому за…
В Смоленской области продолжается работа по созданию «Клубов золотого возраста», которые предназначены для общения и культурного досуга ветеранов и пожилых людей.  Согласно планам до конца года в регионе распахнут свои двери ещё 13 Клубов в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Сычёвском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске. Помещения для
16.09.2021 11:01
Не время грипповать!
В Смоленской области набирает обороты прививочная кампания против COVID  – десятки тысяч  смолян сделали прививку, защитив себя и своих близких. С 1 сентября в регионе стартовала ещё одна прививочная кампания – против гриппа. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.  По словам губернатора, на данный момент в регион поступило свыше 157
16.09.2021 10:59
В тёплой обстановке
Как в регионе готовятся к зиме? В Смоленске в рамках большого межведомственного совещания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского,  обсудили ход подготовки объектов ЖКХ региона к отопительному сезону. В обсуждении участвовали начальники профильных департаментов и подведомственных структур, главы районов, представители ресурсоснабжающих организаций. Как подчеркнул Алексей Островский, за последние годы была проведена
15.09.2021 14:07
Переезд 320 км в городе Сафоново Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 25 и 27 сентября на время ремонтных работ
25 сентября с 10:00 до 18:00 и 27 сентября с 16:00 до 12:00 ночи для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сафоново – Милохово, направленных на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для

Актуальные темы

Происшествия
Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Жуковкой
Общество
В брянской больнице едва не погиб девятимесячный ребенок с COVID-19
Общество
В Брянской области выявили рост заболеваемости COVID-19 среди детей и транспортников
Общество
В 5-й поликлинике Брянска пациенты с ОРВИ по пять часов ждут приема
Происшествия
60-летнюю застройщицу отдали под суд за мошенничество в Жуковке

Новости партнёров

РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ: что можно, а что нельзя
РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ: что можно, а что нельзя

Брянское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС)  России продолжает борьбу с нарушениями рекламного законодательства при рекламе алкогольной продукции.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта УЦН 2.0 на территории Брянской области
«Ростелеком» приступил к реализации проекта УЦН 2.0 на территории Брянской области

«Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию три первых базовых станции, построенные по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), в Брянской области. Эта программа подразумевает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где численность жителей составляет от 100 до 500 человек. В сентябре новые цифровые сервисы стали доступны жителям сел Азаровка и Новомлынка, а также деревни Случок в Стародубском районе. Базовые станции, установленные провайдером, позволяют жителям населенных пунктов пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Расписание пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится в последней декаде сентября в связи с ремонтно-путевыми работами
Расписание пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится в последней декаде сентября в связи с ремонтно-путевыми работами

На Унечском направлении в Брянской области продолжаются ремонтно-путевые работы. Так, в будние дни с 21 по 28 сентября железнодорожники проведут смену 4 км рельсовых плетей на перегоне Робчик – Клинцы.

Сотрудник «Тулэнерго» победила во Всероссийском конкурсе профмастерства
Сотрудник «Тулэнерго» победила во Всероссийском конкурсе профмастерства

По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» первое место в номинации «Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике» заняла сотрудник «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» Наталья Голикова. Она показала лучший результат в своей категории – 339 баллов из 340 возможных.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».