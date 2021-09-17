Коронавирус унес жизни еще девяти брянцев

За сутки 151 человек заразился COVID-19.

За минувшие сутки брянские медики провели 2081 лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию. Как сообщает региональный оперативный штаб, выявлен 151 новый случай заболевания. 148 человек выписали из лечебных учреждений. Девять брянцев скончались.

С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1306 жителей Брянской области и 101 иногороднего пациента.

К 17 сентября 352 451 брянец сделал прививку от коронавирусной инфекции.