Коронавирус унес жизни еще девяти брянцев
За сутки 151 человек заразился COVID-19.
За минувшие сутки брянские медики провели 2081 лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию. Как сообщает региональный оперативный штаб, выявлен 151 новый случай заболевания. 148 человек выписали из лечебных учреждений. Девять брянцев скончались.
С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1306 жителей Брянской области и 101 иногороднего пациента.
К 17 сентября 352 451 брянец сделал прививку от коронавирусной инфекции.
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