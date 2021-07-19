Коронавирус унес жизни еще девяти брянцев

Подтверждено 308 новых случаев заболеваемости.

За минувшие сутки в Брянской области провели 1097 лабораторных исследований на COVID-19. В регионе выявлено 308 заболевших. 255 человек пошли на поправку. Девять брянцев и один иногородний пациент скончались.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 688 жителей Брянской области и 78 иногородних.