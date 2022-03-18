Ковидные госпитали останутся на базе трёх больниц

От пациентов освободили хирургический корпус городской больницы № 2 и госпиталь в Клинцах.

Перепрофилированные под госпитали для пациентов с коронавирусом медучреждения возвращаться к обычному режиму работы. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

К оказанию плановой медпомощи уже приступили в межрайонной больнице в Глинищево. От пациентов освободили хирургический корпус городской больницы № 2 и госпиталь в Клинцах. Там проводят дезинфекцию. А Сельцовскую городскую больницу и Брянскую городскую больницу № 2 планируют открыть 1 апреля. Позже вернётся к стандартному режиму работы и госпиталь для ветеранов в Брянске.

Пациентов с коронавирусом будут принимать на базе Унечской центральной районной больнице, госпитале в Дятьково, а также в городской больнице № 4.