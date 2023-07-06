Крепкие семейные пары поздравили в Брянске

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Брянске поздравили крепкие семейные пары. Об этом рассказали в городской администрации.

Около Кафедрального собора в Брянске чествовали семьи со стажем супружества от 25 и более лет. Им вручили по караваю и букету ромашек.

«Такие красивые и добрые праздники сегодня, в наше неспокойное время, большая редкость, но они очень нужны нашим семьям, чтобы они знали, как важны именно сейчас такие понятие как «верность», «преданность», «любовь», «семья», – подчеркнула заместитель главы Брянской городской администрации Алевтина Андреева.

Валерий Оскарович и Галина Валентиновна Китц в браке 52 года. Они вырастили дочь и помогают в воспитании двух внучек.

Виктор Федорович и Лариса Михайловна Васечкины вместе 51 год. У них двое сыновей и дочь, а теперь уже и семь внуков. Виктор Федорович 27 лет служил в Вооружённых Силах России и награждён медалью «За безупречную службу». А его супруга – ветеран труда.

Уже 25 лет состоят в браке Вячеслав и Ирина Ляпченковы. Они воспитывают десятерых детей. Ирина Николаевна награждена Почётным знаком Брянской области «Материнская слава», золотой медалью «За родительские заслуги» и является кандидатом на присвоение звания «Мать-героиня».