Крещенский фестиваль прошёл в Брянске

Крещенский фестиваль в одиннадцатый раз прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Доме культуры Володарского района в областном центре прошёл Крещенский фестиваль. Мероприятие в в одиннадцатый раз собрало на сцене лучшие коллективы города. А в фойе прошла выставка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Гости фестиваля познакомились с работами Светланы Часовой, Татьяны Ходук, Любови Хромкиной, Владимира Рахманина, а также преподавателей и учащихся народной школы-студии «Мастер» методического центра «Народное творчество». Посетители увидели уникальные авторские куклы, интерьерные игрушки, имбирные пряники, изделия из дерева, бумажной лозы и даже настоящие доспехи.